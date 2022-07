BNR: Preturile cresc pana in august

BNR a decis in sedinta Consiliului de Administratie de miercuri, 6 iulie, sa majoreze dobanda cheie cu un punct procentual, pana la 4,75% pe an, ceea ce se traduce printr-o lovitura pentru romanii care au credite. Decizia a fost luata de BNR pentru a combate inflatia cu care economia romaneasca se lupta in ultima perioada."Rata medie a dobanzii la depozitele noi la termen si-a accelerat considerabil cresterea in aprilie si mai ales in mai, chiar si pe segmentul populatiei. In aceasta ... citeste toata stirea