BNR: S-a calmat euforia de la casele de schimb valutar

Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat marti, la B1 TV, ca, intr-adevar, au fost recent niste probleme la casele de schimb valutar, caci crescuse cererea de valuta in numerar, dar au fost adusi banii fizici necesari si de atunci nu mai sunt probleme. Potrivit oficialului BNR, "cineva a speculat o lipsa de bani fizici din dorinta oamenilor de a avea bani fizici"."Ce am avut a fost la nivelul caselor de schimb in cumpararile de bancnote de valuta si ... citeste toata stirea