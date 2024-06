Bogatii lumii detin 13% din PIB-ul mondial

Bogatii lumii detin in prezent echivalentul a 13% din PIB-ul mondial, in crestere cu 3% fata de 1987, potrivit noului raport al G20, care propune suprataxarea averii acestora.O taxa globala pentru cei superbogati este propusa intr-un nou raport G20, potrivit Associated Press.Potrivit acestuia, persoanele cu active totale de peste 1 miliard de dolari ar trebui sa plateasca echivalentul a 2% din averea lor drept impozit pe venit, conform propunerii din raport a lui ... citește toată știrea