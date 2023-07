Fiscul va intocmi curand lista bogatilor din Romania, a celor care au averi mai mari de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, dar si a rudelor acestora, potrivit Ordinului ANAF 920/2023, care a fost publicat vineri, 30 iunie, in Monitorul Oficial.Potrivit acestui ordin, persoana fizica cu avere mare ca "persoana fizica rezidenta fiscal in Romania, care detine o avere, atat in Romania, cat si in strainatate, estimata la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, ... citeste toata stirea