BOICOT: Nu mai mergeti la schi in Austria

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, spune ca anual merg in vacanta in Austria, in principal la schi, in medie 370.000 de romani. "Stim cu totii ca NU numai in Austria sunt conditii ideale pentru schiat. Sunt astfel de conditii, poate in unele cazuri si mai bune, si in Elvetia, Italia, Franta, Germania", a declarat ministrul Turismului, in contextul in care Austria se opune aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Cadariu spune ca media numarului de turisti romani in Austria este de 370.000, iar ... citeste toata stirea