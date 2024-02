Bolos: 2024 este anul fara impozite si taxe. Noile masuri fiscale se vor lua, probabil, in prima jumatate a anului 2025

Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni seara, ca 2024 este fara impozite si taxe, insa a precizat ca in prima jumatate a anului 2025 se vor lua masurile fiscale care probabil vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2025.Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca "2024 este anul fara impozite si taxe".De asemenea, a explicat ca, "vorbind realist, noile masuri fiscale se vor lua, probabil, in prima jumatate a anului 2025". ... citește toată știrea