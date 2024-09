Bolos: Ramanem in continuare cu cota unica

Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, 23 septembrie, ca "nu s-a pus problema de a se lucra la o solutie pentru implementarea impozitului progresiv". "In continuare ramanem cu cota unica, care stim ca a produs mult bine pentru toti romanii, care stim ca incurajeaza munca, care stim ca este in avantajul celor care isi desfasoara activitatea in campul muncii si in felul acesta noi ... citește toată știrea