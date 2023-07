Daca in prezent, un drum cu trenul de la Brasov la Bucuresti dureaza in jur de doua ore, in viitor, s-ar putea ajunge pe linia ferata in nici doua ore la Budapesta. Calculul a fost facut e expertii Comisiei Europene, care a lansat o consultare a cetatenilor privind realizarea unei retele de cai ferate de mare viteza (peste 300 km/h), care sa lege toate capitalele europene.Conform informatiilor publicate pe site-ul connect-capitals-hsr.eu (versiunea in limba romana), pentru ca proiectul de ... citeste toata stirea