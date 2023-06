Toate trenurile care circula intre Brasov si Sighisoara fac mai mult de 3 ore pe cei 128 km, unele fac peste patru ore si apar zilnic intarzieri. Sunt mult in urma vremurile in care traseul era parcurs in sub 100 de minute, dar la final de deceniu putem spera ca timpii vor scadea spre o ora. Ce se intampla pe santierele complexe de pe magistrala 300, unde trebuie construite cele mai lungi tunele din tara?Trenuri mai lente decat acum 90 de aniLa final de mai s-au implinit 150 de ani de cand ... citeste toata stirea