Brasoveanul care a coordonat echipa care a creat primul computer "made in Romania", fostul consilier judetean Adrian Maxim, a trecut la cele vesnice

Fostul consilier judetean liberal si proprietarul firmei Meding Computer, Adrian Maxim, s-a stins din viata luni dimineata, dupa ce in ultima perioada a avut unele probleme medicale.Pe langa activitatea sa politica si administrativa acesta era cunoscut la poalele Tampei si nu numai si pentru proiectul "Cobra", primul computer fabricat de romani, in vremea comunismului, chiar la Brasov. Acesta a coordonat in 1985 echipa Institutului de ... citeste toata stirea