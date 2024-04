Brasoveni implicati in "Portalul Digital Unic al Romaniei"

Asocierea formata din Maguay Computers (lider), Wisevoice AI si Phoenix IT (cu sediul in Brasov) a castigat o licitatie organizata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) pentru achizitionarea de servicii necesare dezvoltarii si implementarii solutiei informatice, inclusiv furnizarea de software in vederea implementarii proiectului "Portalul Digital Unic al Romaniei - PDURo", anunta Profit.ro.Cu o durata de 18 luni, contractul a fost atribuit pentru la 96,92 milioane de lei, fara ... citește toată știrea