Brasovenii de la "Gigi", in top 5 lanturi de restaurante fast-food

Pe primul loc in topul restaurantelor in 2022 se situeaza McDonald's Romania, parte din cel mai mare lant de restaurante cu servire rapida din lume (fast food). Cu 92 de restaurante si 47 de cafenele deschise in tara (9.000 de angajati), in 2021, cifra de afaceri a companiei a fost de 1,1 miliarde de lei, cu un profit net de 146 milioane de lei. Dinamica cifrei de afaceri este de 32%, in timp ce profitul net a crescut cu 66% comparativ cu 2020. Pe al doilea loc se afla KFC, care in Romania este ... citeste toata stirea