Brasovenii de la Romarg, afaceri in crestere cu 25%

Compania romaneasca Romarg, specializata in furnizarea serviciilor de gazduire web si inregistrare domenii din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 20,6 milioane de lei (4,1 milioane de euro), in crestere cu 25% fata de 2022, in timp ce profitul net al companiei a avut un avans si mai mare, de 142%, ajungand astfel la aproape 3 milioane de lei (600.000 de euro), conform datelor raportate la Ministerul Finantelor.Acestea sunt cele mai bune rezultate financiare ... citește toată știrea