Brasovul a cazat turistul cu nr. 1.000.000 in noiembrie. 15% din piata e acum a persoanelor fizice care isi inchiriaza apartamentele

In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, fata de aceeasi perioada a anului 2021, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 10,492 milioane persoane, in crestere cu 20,6% fata de perioada similara a anului precedent, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).Din numarul total de innoptari, 86,1% au fost ale turistilor romani, 13,9% - ale turistilor straini Durata medie a sederii a fost de 2,2 zile la turistii romani, cat si la turistii ... citeste toata stirea