Brasovul a furat Craciunul

Conform datelor stranse din serviciul Tempo al Institutului National de Statistica, municipiul Brasov este de departe "campionul lunii decembrie" in 2023.Conform statisticilor, in decembrie 2023, peste 61 de mii de turisti au vizitat Brasovul, aproape dublu fata de cifrele inregistrate de Cluj si Sibiu, orasele clasate pe urmatoarele locuri, scrie Turnul Sfatului.ro.Conform INS, in 2010 Brasovul inregistra putin peste 25.000 de turisti in luna decembrie, in timp ce in 2023 au fost 61.337 de ... citește toată știrea