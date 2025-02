Brasovul a urcat pe locul 6 la salarii

Brasovul a urcat pe locul 6 in ceea ce priveste salariul mediu in luna decembrie 2024, cu 5.316 lei. Cele mai mari castiguri salariale au fost, in continuare, in municipiul Bucuresti - 7.307 lei - urmat de judetul Cluj, cu un salariu mediu net de 6.607 lei.Peste 6.000 de lei au castigat in medie si salariatii din Timis, judet care se situeaza pe podium la acest capitol. Pe locul al patrulea a fost judetul Sibiu, cu un salariu mediu net de aproape 6.000 de lei, iar mai mult decat brasovenii au ... citește toată știrea