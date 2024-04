Brasovul, abia pe locul 8 in ceea ce priveste salariul mediu net

Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii februarie 2024 a fost in judetul Brasov de 201.249 persoane. Acesta a crescut cu 705 persoane, comparativ cu luna anterioara, si cu 3.146 persoane, fata de acum un an.Astfel, in luna februarie 2024, potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica, judetul Brasov se mentine pe al patrulea locul in tara, daca luam in considerare numarul total al salariatilor, dupa municipiul Bucuresti si judetele Cluj si Timis. Castigul salarial nu este insa la fel de ... citește toată știrea