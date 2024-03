Brasovul, al 7-lea salariu pe tara

Cu un salariu mediu net de 4.588 de lei in ianuarie 2024, Brasovul este pe locul 7 pe tara din acest punct de vedere, in continuare sub media nationala - 4.859 lei. Pe prima pozitie ramane municipiul Bucuresti, unde un angajat castiga in medie 6.136 de lei net, urmat de judetele Cluj (5.592 lei), Timis (5.424 lei), Sibiu (5.142 lei), Ilfov (5.096 lei) si Iasi (4.648 lei).In schimb, in ce priveste numarul de salariati, judetul Brasov sta mai bine. Potrivit Directiei Judetene de Statistica, ... citește toată știrea