Brasovul, al doilea Bucuresti: De la 3.506 hectare la 11.056

Orasele se extind sau se contracta in functie de mai multi factori. De pilda, dezvoltarea industriala sau migratia. Un raport intocmit de Banca Mondiala despre orase-magnet prezinta evolutia Brasovului in ultimele decenii.Astfel, din 1993 si pana in 2021 suprafata intravilana a municipiului Brasov a crescut de la 3.506 hectare la 11.056, fiind practic a doua cea mai mare suprafata din tara dupa Bucuresti, care avea 15.250 de hectare si a ajuns la 23.975. Dupa Brasov, urmeaza Clujul, care era ... citeste toata stirea