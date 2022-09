Brasovul, al doilea pe tara la numarul de turisti

4.000 de persoane au vizitat zilnic judetul nostru, in luna iulie a acestui an. Numarul strainilor a cunoscut o crestere de aproape 60 de procente fata de aceeasi luna a anului 2021, iar unul din trei turisti a preferat sa se cazeze la hotel.120.000 de turisti a avut Brasovul in luna iulie, iar mai bine de unul din 10 a provenit din alte tari. Cresterea fata de anul trecut este de peste 7 procente, iar in cazul oaspetilor din strainatate este mult mai accentuata, de 60%. Durata medie a ... citeste toata stirea