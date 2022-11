Brasovul are 28 agentii care inchiriaza oameni cu ziua sau care trimit muncitori in trainatate. Toate vizitate de ITM, 2 amenzi de cate 10.000 de lei

10.000 de lei este cuantumul amenzii lasate de inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov, dupa ce acestia au gasit nereguli. Controlul a fost parte dintr-o campanie dedicata acestui segment, desfasurata in perioada 24-28 octombrie. In total, inspectorii ITM au controlat 17 agenti de plasare forta de munca in strainatate, iar pentru neregulile depistate, s-a aplicat un avertisment scris si s-au dispus 4 masuri in vederea remedierii deficientelor constate (neincluderea in ... citeste toata stirea