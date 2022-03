Brasovul are afaceri de 3 miliarde de dolari cu Rusia, afacerile cu Ucraina sunt acum cele blocate

Razboiul din Ucraina afecteaza economia intregii planete, iar Romania nu a scapat nici ea. Schimburile economice ale Romaniei cu Ucraina au crescut constant. Daca in 2015 erau de 870 de milioane de euro, anul trecut, pana la finalul lunii noiembrie, atinsesera deja cifra de un miliard 870 de milioane euro. In toti acesti ani, Romania a avut deficit in schimburile cu Ucraina."Judetul Brasov are relatii destul de bune cu Ucraina, chiar daca Ucraina nu se numara intre partenerii comerciali din ... citeste toata stirea