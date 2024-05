Brasovul are primii "prestatori casnici"

Oricine are minim 16 ani si vrea sa faca bani in plus, in mod legal, fara un contract de munca, indiferent ca este somer sau angajat, se poate inscrie in platforma IT tichete.anofm.ro pentru a-si alege dintr-o lista de 34 de activitati casnice, printre care plimbatul cainilor, realizarea de cumparaturi, ori spalarea masinilor.Platforma IT a devenit functionala in data de 23 aprilie, iar pana pe data de 30 aprilie, s-au inregistrat in sistem 480 de beneficiari casnici si 360 de prestatori ... citește toată știrea