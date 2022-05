Judetul Brasov este intre judetele Romaniei care au inregistrat indici superiori mediei nationale in ceea ce priveste PIB-ul pe cap de locuitor.Bucuresti ramane orasul in care PIB/locuitor are cea mai mare valoare, arata datele recent publicate de Institutul National de Statistica (INS).Pe locul al doilea e Clujul, judet care ... citeste toata stirea