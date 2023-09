Proprietarii de apartamente si-au ridicat pretentiile in luna august, incercand sa-si vanda apartamentele la preturi mai mari decat in luna iulie, iar cei mai indrazneti au fost cei din Brasov, urmati de cei din Cluj-Napoca si Constanta, se arata in cel mai recent raport al portalului Imobiliare.ro.Potrivit sursei citate, pretul mediu solicitat s-a situat in jurul valorii de 1.437 de euro/mp util.Orasul Brasov s-a aflat in fruntea majorarilor de pret, fiind urmat de Cluj-Napoca si Constanta. ... citeste toata stirea