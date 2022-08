Brasovul, depasit si de Mures la salariul mediu

Chiar daca salariul mediu a crescut in judetul Brasov in luna iunie fata de mai 2022, Muresul a trecut pe locul doi, dupa Sibiu si a devansat judetul nostru la acest capitol. Brasovul are cei mai multi salariati din Regiunea Centru, dar salariul mediu ramane sub media nationala.Directia Judeteana de Statistica Brasov a anuntat ca, la finalul lunii iunie, Brasovul avea aproape 195.500 de angajati, cu peste 4.400 mai multi decat cu un an in urma. Judetul nostru este al patrulea din tara ca ... citeste toata stirea