Brasovul, din ce in ce mai multe livrari de mancare la domiciliu

Piata de food&drinks (restaurante standard, fast-food, cafenele, cantine, pub-uri si supermarket-uri) este estimata la 20 miliarde lei in 2021, dublu fata de 2020, dar in scadere cu 20% fata de 2019, potrivit unui raport publicat de Hospitality Culture Insitute."Piata de delivery a inaugurat o era complet noua a asteptarilor consumatorilor in ceea ce priveste viteza, costul si confortul. Odata cu aparitia aplicatiilor de livrare la cerere, clientii isi doresc sa intre in posesia a ceea ce ... citeste toata stirea