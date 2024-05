Brasovul, din ce in ce mai scump: +21% la apartamentele vechi!

Preturile apartamentelor vechi din Brasov au crescut accelerat in luna aprilie 2024, cu 21% an/an, ajungand la o medie de 1.930 euro/metru patrat, in timp ce pretul mediu de cerere pentru apartamentele noi a ajuns la 2.053 euro/metru patrat, cu 8% mai ridicat decat cel din aprilie 2023, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX.Raportat la nivelul intregii tari, preturile apartamentelor au inregistrat in aprilie o crestere de 14%, pretul mediu ... citește toată știrea