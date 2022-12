Brasovul e al 4-lea exportatror al tarii. Dependent de Germania 40%

Reprezentantii Directiei de Statistica a Judetului Brasov au prezentat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural din aceasta saptamana situatia economica a judetului nostru in primele opt luni ale anului in curs.Astfel, statisticienii au anuntat ca in perioada ianuarie-august 2022, balanta comerciala a judetului Brasov a fost excedentara. Fata de aceeasi perioada a anului precedent, valoarea exporturilor a crescut cu 16%, iar valoarea importurilor a crescut cu 13,1%. In aceste conditii, ... citeste toata stirea