Brasovul expune la Berlin. Germanii vor avea ocazia de a degusta produse consacrate din judetul nostru

In perioada 17 - 26 ianuarie 2025, se desfasoara la Berlin, Germania, cea de-a 89-a editie a expozitiei "Saptamana Verde 2025". La eveniment este prezent si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), iar participarea Romaniei va pune in prim-plan producatorii locali si traditiile gastronomice unice ale tarii noastre. Astfel, in cadrul standului MADR vor fi promovate si oferite spre degustare mostre din produse inregistrate pe sisteme de calitate europene sau in curs de inregistrare. ... citește toată știrea