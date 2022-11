Brasovul face primele cumparaturi pentru Craciun: brad de 20 de metri - 70.892 lei, Santa Claus Track Gps - 89.250 lei

Bradul de Craciun din Piata Sfatului va fi adus si in acest an din padurile municipalitatii brasovene, de catre Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt. De altfel, Primaria Brasov a semnat contractul cu regia pentru aducerea si montarea bradului, dar si pentru furnizarea de cetina, necesara decoratiunilor de sarbatori. Conform informatiilor publicate miercuri, 9 noiembrie, pe platforma electronica de achizitii publice, bradul de Craciun din acest an avea o inaltime de 20 de metri, iar ... citeste toata stirea