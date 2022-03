Brasovul industrial, in revenire in 2021. Avem sectoare si cu crestere de 50 - 75%

Brasovul a inregistrat o puternica revenire a productiei industriale in 2021, dupa scaderea provocata in 2020 de pandemia de Covid-19. Datele oferite de Directia Judeteana de Statistica spun ca, anul trecut, productia industriala a judetului a crescut cu 17,6% fata de 2020.Indicele productiei industriale din judet a scazut in decembrie anul trecut cu 11,4% fata de noiembrie, insa a crescut cu aproape 8 procente fata de ultima luna din 2020. De altfel, acest indicator a fost mai mare in 11 din ... citeste toata stirea