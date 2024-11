Brasovul intra pe piata dronelor. Carfil va produce 24 de aparate de zbor fara pilot pe luna si va instrui 140 de piloti pe an

Dupa multi ani in care a luptat pentru supravietuire, Carfil Brasov va redeveni un actor important in industria de aparare romaneasca. Anuntul a fost facut joi, 21 noiembrie, intr-o conferinta de presa, de senatorul PSD Brasov Marius Dunca, acesta anuntand ca unitatea de la Brasov va produce si va instrui piloti pentru astfel de aparate de zbor."Centrul de Excelenta in pregatirea pilotilor de drona de la Carfil a avut loc ieri (miercuri, 21 noiembrie, n.r.) in prezenta premierului Marcel ... citește toată știrea