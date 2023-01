Brasovul, judetul cu cele mai multe imobile vandute in luna decembrie

In luna decembrie 2022 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 59.864 de imobile, cu 1.795 mai putine fata de luna noiembrie, anunta Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna decembrie este cu 14.565 mai mic fata de perioada similara a anului 2021.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in decembrie 2022, in Bucuresti - 13.254, Brasov - 3.748 si Ilfov - 3.151. ... citeste toata stirea