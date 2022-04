Brasovul, lider national la turism in ianuarie

Chiar daca numarul de sosiri a scazut fata de prima luna a anului trecut cu aproape 10 procente, Brasovul este lider national in ianuarie 2022 in ce priveste numarul de turisti. Aproape unul din 6 turisti inregistrati in tara noastra a poposit in judetul nostru, adica peste 16% din numarul total.Potrivit Directiei Judetene de Statistica, cei mai multi dintre oaspeti s-au cazat in hoteluri. Daca anul trecut, in ianuarie, aveam 100.000 de turisti, cifra a scazut anul acesta la putin peste 93. ... citeste toata stirea