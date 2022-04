Brasovul, noul pol fierbinte al pietei imobiliare din Romania

Preturile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel national - marja de crestere peste cea din februarie, de doar 0,8%, arata datele portalului Imobiliare.ro.Suma medie solicitata pentru un apartament, vechi sau nou, a ajuns, astfel, la 1.654 de euro pe metru patrat util la sfarsitul lunii martie, fata de 1.609 de euro pe metru patrat in februarie.Au crescut si tranzactiile. Estimarile arata ca preturile s-ar putea majora in continuare, pe ... citeste toata stirea