Turoperatorul ucrainean Join UP!, care a intrat pe piata locala in vara anului trecut, vrea sa aduca si turisti straini in Romania, in special pe litoral si la Brasov, acolo unde s-a deschis si noul aeroport. Compania vrea sa-si creasca pozitia pe plan local ca operator de turism charter. Ucrainenii au deja contracte cu peste 600 de agentii de la noi.Join UP! a inceput sa vanda vacante din toamna anului trecut spre Egipt, Turcia sau Spania. Intrarea turoperatorului ucrainean in Romania nu a ... citeste toata stirea