Brasovul va avea un nou plan integrat de calitate a aerului. Elaborarea lui este estimata la 238.000 lei

Municipalitatea brasoveana a inceput demersurile pentru elaborarea Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA) in municipiul Brasov, pentru perioada 2023-2027. Deocamdata, procedurile sunt in etapa de identificare a unui consultant care sa pregateasca documentul. Astfel, in 14 aprilie, pe platforma electronica de achizitii publice, Primaria Brasov a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 238.000 lei cu tot cu TVA, iar ofertele sunt asteptate pana in 29 ... citeste toata stirea