Dupa o respingere intr-o sedinta anterioara si lungi discutii in sedinta de plen din 26 iulie, consilierii locali brasoveni au aprobat participarea municipiului Brasov la Expo Real 2023, ce se va desfasura in Munchen (Germania), in perioada 4 - 6 octombrie 2023.Pentru participarea la eveniment, alesii au aprobat alocarea de la bugetul local a sumei de 90.000 euro TVA inclus, respectiv 492.000 lei, insa suma ar putea scadea daca municipalitatea brasoveana va atrage parteneri din mediul privat. ... citeste toata stirea