Brasovul vechi si nou: Pe ce se duc 1,210 miliarde de lei, ce proiecte vechi duce mai departe Brasovul, cu ce proiecte noi vine administratia Coliban

Primaria Brasov si-a anuntat marti, 25 ianuarie, proiectele de investitii pe acest an ce au fost incluse in bugetul local. Pe lista sunt proiecte vechi, amintite si anul trecut, dar si unele idei noi, care anul acesta ar urma sa treaca prin etapa documentatiilor tehnice. Proiectul va fi supus unei consultari publice online, ce se va desfasura in 1 februarie, de la ora 16.00, iar pana in 3 februarie sunt asteptate si opiniile scrise de la cetateni. Ulterior, in 11 februarie, actul normativ va fi ... citeste toata stirea