Programul de aprovizionare a unitatilor de alimentatie publica din centrul istoric al Brasovului ar putea fi modificat, daca alesii locali brasoveni vor fi de acord cu propunerea facuta de Breasla Carciumarilor.In prezent, accesul pentru aprovizionare, in zonele interzise circulatiei rutiere din Centrul Istoric al Brasovului se face in perioada 7.00-10.00, insa solicitarea Breslei Carciumarilor este ca permisiunea sa vizeze intervalul orar 8.30 - 11.00.Noul program va intra in vigoare doar ... citeste toata stirea