Britanicii de la DS Smith au investit 200 de milioane de euro in fabricile din Zarnesti si Ghimbav

Producatorul de ambalaje DS Smith, prezent pe piata locala cu o fabrica in Zarnesti, judetul Brasov, a investit peste 200 de milioane de euro in Romania pentru a-si dezvolta capacitatile de productie."Am investit peste 200 de milioane de euro in Romania pana acum in dezvoltarea productiei si inca 30 de milioane de euro pentru a deservi cererea venita din partea unor mari companii din Europa si America de Nord", a spus Greg Dawson, group director of corporate affairs & sustainability pentru DS ... citeste toata stirea