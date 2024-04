Britanicii de la DS Smith, cu fabrici la Ghimbav si Zarnesti, vor fi preluati de americanii de la International Paper

Producatorul de ambalaje DS Smith Packaging urmeaza sa fie preluat de un rival american mai mare, International Paper, dupa ce companiile au convenit asupra unei tranzactii in actiuni in valoare de 5,8 miliarde de lire sterline, scrie The Guardian.International Paper, cu sediul in Tennessee, una dintre cele mai mari companii de hartie si celuloza din lume, a intervenit la sfarsitul lunii martie pentru a contracara o tranzactie in actiuni in valoare de 5,14 miliarde de lire sterline propusa de ... citește toată știrea