Bucatari din Brasov, calificati la "Mondiale"

Doi brasoveni au impresionat la un celebru concurs culinar de nivel modial - Worldchefs - World Association of Chefs Societies - European Grand Prix 2025 la Rimini (Italia). Prima etapa a competitiei culinare se desfasoara pe fiecare continent in parte, iar cei mai buni ajung in etapa finala, cea la nivel mondial.Romanii au participat la toate categoriile din competitie si au urcat pe podium la fiecare dintre acestea. Cei doi brasoveni, Alexandru Vreme si Paul Antohi, si-au aratat ... citește toată știrea