Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a desfasurat in data de martI, 8 august, o actiune de control, la operatorul economic Atlas Hotel SRL punct de lucru Hotel Maridor din Tohanu Nou, Bran.Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, in urma neregulilor constatate, societatea a fost sanctionata cu trei amenzi contraventionale in valoare de 15.000 lei. Odata cu aplicarea amenzilor contraventionale, agentul constatator a propus si aplicarea sanctiunii ... citeste toata stirea