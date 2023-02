Bucuresti - Brasov, in 5 zile

Directorul Companiei Nationale Posta Romana, Valentin Stefan, afirma, intrebat in cat timp ajunge o scrisoare de la Bucuresti la Brasov, ca durata maxima este de cinci zile. Stefan adauga ca in Romania "aproape nimeni nu mai trimite scrisori", cele mai multe trimiteri fiind de la firme sau institutii catre persoane fizice, si marturiseste ca, in calitate de manager, sustine cresterea tarifelor pentru trimiterile postale, in limitele pe care le prevad reglementarile ANCOM.Intrebat, la Digi24, ... citeste toata stirea