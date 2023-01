Bucuresti, Timis, Brasov: cele mai active piete imobiliare in 2022

Anul trecut s-au cumparat mai multe apartamente in Bucuresti fata de 2021, arata datele ANCPI. Astfel, au fost tranzactionate 57.577 de unitati individuale, fata de 52.000 de unitati in 2021. Pentru judetul Ilfov, acolo unde in multe dintre localitatile din apropierea Capitalei au fost construite proiecte rezidentiale, datele ANCPI arata o scadere cu 5%. S-au parafat anul trecut tranzactii pentru 7.146 de unitati individuale, fata de 7.510 parafate in 2021 si plaseaza judetul pe locul sase in ... citeste toata stirea