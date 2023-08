Cele mai vizitate judete din Romania, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), sunt, pe langa capitala, Brasovul si Clujul.Bucurestiul este numarul 1 in acest top: din ianuarie pana in iunie, peste 1.700.000 de turisti au innoptat in Capitala Romaniei.Brasovul se afla pe locul al doilea, judetul a avut peste 1.200.000 de turisti in 2023, in primele sase luni.Pe locul trei se afla Clujul, cu peste 540.000 de turisti.La polul opus, judetul ... citeste toata stirea