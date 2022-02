Budila, cu bani din Norvegia: curent in 47 de case, electrificare cu panouri voltaice

Comuna Budila din judetul Brasov, in calitate de promotor de proiect, anunta lansarea proiectului "Electrificare in comuna Budila". Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de 184.204 de euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 in cadrul Programului Pentru Energie in Romania, Innovation Norway."Obiectivul general este cresterea numarului de gospodarii care beneficiaza de conectarea acestora la solutii de electrificare cu resurse ... citeste toata stirea