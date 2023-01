Bugetat, la CJ: 6.789.240 lei pentru SMID Brasov

Anul 2022 va fi unul in care administratia judeteana va face investitii semnificative in protectia mediului. Astfel, potrivit proiectului bugetului Consiliului Judetean pe anul 2022, disponibil pe site-ul institutiei, capitulul "Protectia mediului" va beneficia de o alocare de 7.769.800 lei. Cea mai mare suma, 6.789.240 lei, este alocata Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID). Mai exact, pentru achizitia de terenuri necesare implementarii investitiilor incluse in SMID este ... citeste toata stirea